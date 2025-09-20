Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

20.09.2025
09:04
Министарство одбране Русије одбацило је оптужбе Естоније да је нарушила њен ваздушни простор саопштивши да су руски ловци МиГ-31 извршили планирани лет из Карелије у Калињинградску област, не нарушивши границе других држава.
Тако је Москва одговорила на оптужбе естонског Министарства спољних послова, које тврди да су руски авиони наводно ушли у ваздушни простор Естоније изнад Финског залива и тамо се задржали 12 минута.
У Талину су због тог "инцидента" уручили протестну ноту привременом отправнику послова Русије и затражили консултације са НАТО у складу са чланом 4 Повеље алијансе.
"Деветнаестог септембра три ловца МиГ-31 извела су планирани лет из Карелије на аеродром у Калињинградској области. Лет је протекао у строгом складу са Међународним правилима коришћења ваздушног простора, без нарушавања граница других држава, што је потврђено средствима објективне контроле", навели су у руском одбрамбеном ресору.
У саопштењу се додаје да руски авиони нису улазили у ваздушни простор Естоније, већ су летјели на више од три километра од острва Ваиндло, изнад неутралних вода Балтичког мора.
