Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

20.09.2025

09:04

Фото: Tanjug / AP

Министарство одбране Русије одбацило је оптужбе Естоније да је нарушила њен ваздушни простор саопштивши да су руски ловци МиГ-31 извршили планирани лет из Карелије у Калињинградску област, не нарушивши границе других држава.

Тако је Москва одговорила на оптужбе естонског Министарства спољних послова, које тврди да су руски авиони наводно ушли у ваздушни простор Естоније изнад Финског залива и тамо се задржали 12 минута.

У Талину су због тог "инцидента" уручили протестну ноту привременом отправнику послова Русије и затражили консултације са НАТО у складу са чланом 4 Повеље алијансе.

"Деветнаестог септембра три ловца МиГ-31 извела су планирани лет из Карелије на аеродром у Калињинградској области. Лет је протекао у строгом складу са Међународним правилима коришћења ваздушног простора, без нарушавања граница других држава, што је потврђено средствима објективне контроле", навели су у руском одбрамбеном ресору.

У саопштењу се додаје да руски авиони нису улазили у ваздушни простор Естоније, већ су летјели на више од три километра од острва Ваиндло, изнад неутралних вода Балтичког мора.

