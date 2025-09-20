Logo

Вучић: Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате

СРНА

20.09.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић поручио је уочи војне параде "Снага јединства" у Београду да данас Србију нико на свијету не може да прегази.

"Позивам грађане да присуствују паради, да дођу да виде огромне промене, да виде огромну разлику, да виде шта смо заједно градили, на чему смо заједно радили ових 13 година", написао је Вучић на "Инстаграму".

Вучић је нагласио да је парада показивање снаге Србије као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора.

"Ми никога не нападамо, нећемо, не желимо", рекао је предсједник Србије.

Nafta

Свијет

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

Вучић је истакао да Србија само хоће да сачува свој мир.

"А свој мир не можемо да сачувамо тако што ћемо да будемо слаби. Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате. Они се чувају снагом. За нас је то начин да опстанемо", истакао је Вучић.

Чалино Санчез

Свијет

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

Он је додао да би Србију згазили да нема овако јаку војску.

"Данас Србију нико на свету не може да прегази. И то хоћемо да покажемо грађанима, да могу мирно да спавају и да је ово стабилна земља", навео је Вучић.

Александар Вучић

Dan srpskog jedinstva

