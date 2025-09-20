Вучић: Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате

Извор:
СРНА
20.09.2025
08:05
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић поручио је уочи војне параде "Снага јединства" у Београду да данас Србију нико на свијету не може да прегази.
"Позивам грађане да присуствују паради, да дођу да виде огромне промене, да виде огромну разлику, да виде шта смо заједно градили, на чему смо заједно радили ових 13 година", написао је Вучић на "Инстаграму".
Вучић је нагласио да је парада показивање снаге Србије као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора.
"Ми никога не нападамо, нећемо, не желимо", рекао је предсједник Србије.
Вучић је истакао да Србија само хоће да сачува свој мир.
"А свој мир не можемо да сачувамо тако што ћемо да будемо слаби. Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате. Они се чувају снагом. За нас је то начин да опстанемо", истакао је Вучић.
Он је додао да би Србију згазили да нема овако јаку војску.
"Данас Србију нико на свету не може да прегази. И то хоћемо да покажемо грађанима, да могу мирно да спавају и да је ово стабилна земља", навео је Вучић.
