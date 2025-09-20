Logo

Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

20.09.2025

11:34

Коментари:

0
Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе
Фото: Борислав Здриња

Премијер Републике Српске Саво Минић, који присуствује војној паради у Београду под називом "Снага јединства", истакао је значај српске војске и великих људи који је чине.

"Српска војска је кроз историју увијек била побједничка, из разлога што је чини човјек који је прво домаћин, а тек онда војник и официр. Понос је данас бити у Београду и видјети те велике људе", рекао је Минић.

Војна парада-застава Србије

Србија

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

Током данас предвиђена је и заједничка сједница Савјета за стратешку сарадњу Републике Српске и Србије.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

4 ч

0
Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

Занимљивости

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

4 ч

0
Развијена српска тробојка дуга 300 метара

Србија

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

4 ч

1
Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Србија

Војна парада 'Снага јединства' у Београду

4 ч

5

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: За дјецу чувамо и градимо Републику Српску

18 ч

0
Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

Република Српска

Пајић Баштинац: Додик јесте и биће предсједник Српске

18 ч

2
Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

Република Српска

Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

18 ч

1
Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

Република Српска

Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

20 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner