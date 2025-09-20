Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

20.09.2025
11:34
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић, који присуствује војној паради у Београду под називом "Снага јединства", истакао је значај српске војске и великих људи који је чине.
"Српска војска је кроз историју увијек била побједничка, из разлога што је чини човјек који је прво домаћин, а тек онда војник и официр. Понос је данас бити у Београду и видјети те велике људе", рекао је Минић.
Србија
Развијена српска тробојка дуга 300 метара
Током данас предвиђена је и заједничка сједница Савјета за стратешку сарадњу Републике Српске и Србије.
