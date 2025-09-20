Logo

Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

20.09.2025

16:09

Коментари:

0
Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу
Фото: ATV

У току је сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у Београду, у проширеном саставу.

Сједници присуствују предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Републике Српске Милорад Додик, као и прeдсједник Владе Српске Српске Саво Минић и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, те бројни министри обје Владе.

Такође, на сједници су присутни и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, као и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић.

Подијели:

Тагови:

sjednica

Република Српска

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

4 ч

0
Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

Република Српска

Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

6 ч

1
Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

Република Српска

Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

7 ч

0
Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

Република Српска

Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner