Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

У току је сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у Београду, у проширеном саставу.
Сједници присуствују предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Републике Српске Милорад Додик, као и прeдсједник Владе Српске Српске Саво Минић и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, те бројни министри обје Владе.
Такође, на сједници су присутни и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, као и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић.
