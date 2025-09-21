Минић: Хвала српском човјеку са Озрена који је спасавао америчке пилоте

21.09.2025
18:14
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је захвалност српском човјеку са Озрена који је својим чојством спасавао савезничке америчке пилоте.
"Њихова жртва оставила нам је у аманет да беремо ловорике поноса", написао је на друштвеној мрежи "Икс" Минић, који је данас у Бољанићу код Добоја присуствовао обиљежавању 81 године од операције "Халијард".
У акцији "Халијард" припадници Југословенске војске у отаџбини спасили су 500 савезничких пилота, а са импровизованог аеродрома у Бољанићу евакуисано 60 америчких авијатичара
Хвала српском ЧОВЈЕКУ са Озрена који је својим чојством спасавао савезничке #SAD пилоте. Њихова жртва оставила нам је у аманет да беремо ловорике поноса. pic.twitter.com/udzHylkrM2— Саво Минић (@minic_savo) September 21, 2025
