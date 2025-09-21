Logo

Минић: Хвала српском човјеку са Озрена који је спасавао америчке пилоте

21.09.2025

18:14

Коментари:

0
Минић: Хвала српском човјеку са Озрена који је спасавао америчке пилоте
Фото: Savo Minić/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је захвалност српском човјеку са Озрена који је својим чојством спасавао савезничке америчке пилоте.

"Њихова жртва оставила нам је у аманет да беремо ловорике поноса", написао је на друштвеној мрежи "Икс" Минић, који је данас у Бољанићу код Добоја присуствовао обиљежавању 81 године од операције "Халијард".

У акцији "Халијард" припадници Југословенске војске у отаџбини спасили су 500 савезничких пилота, а са импровизованог аеродрома у Бољанићу евакуисано 60 америчких авијатичара

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Halijard

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик најавио да ће Српска у Бољанићу градити меморијални центар

Република Српска

Додик најавио да ће Српска у Бољанићу градити меморијални центар

2 ч

0
Додик: Операција ''Халијард'' доказ пријатељства српског и америчког народа

Република Српска

Додик: Операција ''Халијард'' доказ пријатељства српског и америчког народа

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Присуство потомака спасених пилота исправља историјску неправду

3 ч

0
Цвијановић: Свети задатак свих нас је да се исправи историјска неправда према Србима

Република Српска

Цвијановић: Свети задатак свих нас је да се исправи историјска неправда према Србима

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner