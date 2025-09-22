Logo

Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:

Курир

22.09.2025

15:29

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,6 степени по Рихтеру

То је саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на дубини од 7 километара.

Локација земљотреса је на око 57 километара југоисточно од града Баликешира на западу Турске.

Још увијек нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

(Курир)

Земљотрес

