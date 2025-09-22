Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:
Курир
22.09.2025
15:29
Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,6 степени по Рихтеру
То је саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на дубини од 7 километара.
Локација земљотреса је на око 57 километара југоисточно од града Баликешира на западу Турске.
Још увијек нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
