У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

25.09.2025

21:05

Фото: ATV

Вјерници Српске православне цркве у суботу, 27. септембра, прослављају велики празник Воздвижење часног Крста, у народу познат као Крстовдан. Дан се обиљежава у славу на догађај када је пронађен крст на којем је разапет Исус Христ.

За Крстовдан се везују два догађаја. Први се односи на проналазак часног Крста на Голготи, а други представља повратак часног Крста из Персије опет у Јерусалим.

Овај празник Воздвижење Часног крста, слави се још од првих година званичне хришћанске проповиједи, а установљен је годину дана послије Првог васељенског сабора у Никеји, који је одржан 326. године.

Иако је Крстовдан радостан празник, проводи се у строгом посту, на хљебу и води.

Стари српски обичај који се везује за Крстовдан, како за зимски тако и за овај јесењи је да се у овој посебној ноћи остварује свака жеља. Зато ноћи између петка и суботе погледајте у небо и замислите јасну жељу, изговорите је јасно и гласно, а предање каже да уколико је "богоугодна", она ће се сигурно испунити.

