Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза

Извор:
Телеграф
25.09.2025
22:49
Тијело шеснаестогодишње краљице љепоте Габријели Мореира пронађено је у једној кући.
Према наводима колумбијског листа "Ел Тиемпо", тијело Габријели су пронашли локални спасиоци у недовршеној кући.
На лице мјеста стигао је и њен отац, Валберио Мореира, који је описао стравичан призор: на тијелу су се видјели модрице, а на бради крвава мрља; поред су биле двије боце вотке.
Први трагови водили су до бара у који је, по свему судећи, претходне вечери изашла са пријатељима.
Иако веома млада, мисица Габријели је већ била заштитно лице локалних свечаности и фестивала. Године 2024. понијела је титулу "принцезе“ Парада Педра Бранке, а 2025. постала је краљица параде.
Потом је освојила и ленту "Краљице кукуруза“, једно од највољенијих признања на живописним прославама у региону, гдје заједница сваке године бира најбоље младе представнике.
На друштвеним мрежама је окупила неколико хиљада пратилаца: дијелила је фотографије са догађаја, наступа и из свакодневице. Њен широк осмијех и лака, природна харизма освајали су и пријатеље и потпуне незнанце, преноси "Телеграф".
