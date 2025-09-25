Logo

Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза

Телеграф

25.09.2025

22:49

Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза
Фото: Pexels

Тијело шеснаестогодишње краљице љепоте Габријели Мореира пронађено је у једној кући.

Према наводима колумбијског листа "Ел Тиемпо", тијело Габријели су пронашли локални спасиоци у недовршеној кући.

На лице мјеста стигао је и њен отац, Валберио Мореира, који је описао стравичан призор: на тијелу су се видјели модрице, а на бради крвава мрља; поред су биле двије боце вотке.

Први трагови водили су до бара у који је, по свему судећи, претходне вечери изашла са пријатељима.

Иако веома млада, мисица Габријели је већ била заштитно лице локалних свечаности и фестивала. Године 2024. понијела је титулу "принцезе“ Парада Педра Бранке, а 2025. постала је краљица параде.

Потом је освојила и ленту "Краљице кукуруза“, једно од највољенијих признања на живописним прославама у региону, гдје заједница сваке године бира најбоље младе представнике.

На друштвеним мрежама је окупила неколико хиљада пратилаца: дијелила је фотографије са догађаја, наступа и из свакодневице. Њен широк осмијех и лака, природна харизма освајали су и пријатеље и потпуне незнанце, преноси "Телеграф".

