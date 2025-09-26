Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

Извор:
Високи званичник Министарства правде наложио је да најмање шест савезних тужилаштава покрену истраге група чији је оснивач Џорџ Сорош, милијардер и донатор демократа, за којег је предсједник САД Доналд Трамп рекао да би требало да заврши у затвору.
У понедјељак је званичник канцеларије замјеника државног тужиоца Тода Бланша, издао директиву канцеларијама америчких тужилаца у Калифорнији, Њујорку, Вашингтону, Чикагу, Детроиту и Мериленду, између осталих, пише "Њујорк тајмс" који наводи да је имао увид у овај документ.
Предложен је широк спектар оптужби које тужиоци треба да размотре против Сорошеве Фондације за отворено друштво. Могуће оптужбе укључују рекетирање, подметање пожара, превару путем електронских порука и материјалну подршку тероризму.
Као доказ за такве истраге, указано је на недавни извјештај конзервативне надзорне групе познате као Центар за истраживање капитала, која прати, како описује амерички лист, уплив новца либерала у политику. Тужиоцима се сугерише да утврде да ли су ове оптужбе довољне за покретање кривичног поступка.
У извјештају овог центра помиње се и тврдња да је Сорошева организација "уложила преко 80 милиона долара у групе повезане са тероризмом или екстремистичким насиљем". Као примјер наводи се палестинска НВО "Ел Хак", оштар критичар Израела коју је влада ове земље 2022. окарактерисала као параван за терористичке активности.
У саопштењу, Фондација за отворено друштво осудила је оптужбе као "политички мотивисане нападе на цивилно друштво, чији је циљ ућуткивање говора са којим се администрација не слаже и поткопавање права на слободу говора загарантованог Првим амандманом".
Трамп је оштро критиковао "радикалну љевицу", издвајајући Сорошеву фондацију и позивајући да њен челник буде стављен иза решетака.
Исте недјеље, породица Сорош донирала је 10 милиона долара демократским напорима да се преуреде конгресни изборни окрузи у Калифорнији, што је дио националне политичке борбе за контролу над Конгресом.
