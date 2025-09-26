Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

26.09.2025
15:04
Коментари:0
Током дана у близини Медицинске школе у Чачку догодило се брутално насиље када је М. Б. (20) физички насрнуо на петнаестогодишњу дјевојчицу Н. П.
“Како смо чули инцидент је почео када је осумњичени у пролазу ударио дјевојчицу раменом. Неколико тренутака касније, док је Н. П. сјела на клупу заједно са другарицама, М. Б. се вратио и почео да је удара песницама у предјелу главе. Од силине удараца дјевојчица је пала на земљу, док су њене другарице у шоку посматрале напад”, каже за РИНУ један од очевидаца.
Свијет
Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту
Додају да је сцена била потресна и да су одмах обавијестили надлежне службе.
Иначе, М.Б. је од раније познат полицији - већ је пријављиван због насиља у школи коју је похађао, и то након што је напао наставнике.
“Упркос томе, очигледно је да агресивно понашање није санкционисано на вријеме, што је сада резултирало новим инцидентом”, каже очевидац.
Полиција је обавила разговор са М. Б. и његовим родитељима, а случај је прослијеђен надлежним органима за малољетнике.
Регион
45 мин1
Хроника
50 мин0
Свијет
50 мин0
Република Српска
52 мин0
Србија
4 ч0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
43
15
36
15
34
15
32
Тренутно на програму