Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

26.09.2025

15:04

Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе
Фото: Pixabay

Током дана у близини Медицинске школе у Чачку догодило се брутално насиље када је М. Б. (20) физички насрнуо на петнаестогодишњу дјевојчицу Н. П.

“Како смо чули инцидент је почео када је осумњичени у пролазу ударио дјевојчицу раменом. Неколико тренутака касније, док је Н. П. сјела на клупу заједно са другарицама, М. Б. се вратио и почео да је удара песницама у предјелу главе. Од силине удараца дјевојчица је пала на земљу, док су њене другарице у шоку посматрале напад”, каже за РИНУ један од очевидаца.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

Додају да је сцена била потресна и да су одмах обавијестили надлежне службе.

Иначе, М.Б. је од раније познат полицији - већ је пријављиван због насиља у школи коју је похађао, и то након што је напао наставнике.

“Упркос томе, очигледно је да агресивно понашање није санкционисано на вријеме, што је сада резултирало новим инцидентом”, каже очевидац.

Полиција је обавила разговор са М. Б. и његовим родитељима, а случај је прослијеђен надлежним органима за малољетнике.

(Телеграф)

