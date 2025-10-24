Ова скривена опција на Виберу открива да ли вас је неко блокирао

24.10.2025
Ако сумњате да сте блокирани на Виберу, постоји једноставан начин да то провјерите.
Апликација никада не приказује поруку која би то потврдила, али постоји скривена опција на Виберу која вам може открити да ли вас је неко блокирао. Потребно је само да обратите пажњу на неколико ситних детаља који се мијењају када сте блокирани на Виберу.
Први знак да сте блокирани на Виберу јесте нестанак профилне слике особе. Ако сте раније могли да је видите, а сада умјесто ње стоји сива силуета, то је готово сигуран показатељ да вас је контакт блокирао. Други сигнал је статус порука. Када сте блокирани на Виберу, ваше поруке и даље дјелују као да су послате, али никада не добију статус "испоручено". Умјесто двије љубичасте квачице, остаје само једна сива, без обзира колико дуго чекате.
Оно што многи не знају јесте да се коначна потврда крије у скривеној опцији на Виберу унутар профила контакта. Ако уђете у профил особе и видите да је опција "Позови путем Вибера" неактивна, то значи да не можете успоставити позив јер сте блокирани на Виберу. Када контакт уклони блокаду, дугме за позив поново постаје активно.
Отворите разговор са особом за коју сумњате да вас је блокирала. Пошаљите кратку поруку и покушајте да уђете у њен профил. Ако више не видите профилну слику, статус "посљедњи пут виђен" и ако порука не добија двије квачице, готово је сигурно да сте блокирани на Виберу.
Важно је знати да блокирање важи само унутар апликације. То значи да особа и даље може да вам пошаље СМС, позове вас класичним путем или комуницира са вама преко других платформи. Само у оквиру Вибера нећете моћи да размјењујете поруке, слике и позиве.
Иако Вибер не приказује обавјештење о блокирању, довољно је да провјерите скривену опцију на Виберу и понашање порука. Ако не можете да видите профилну слику, статус и опцију за позив, то значи да сте блокирани на Виберу.
