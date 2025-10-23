Logo

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету
Геолози у кинеској провинцији Хунан открили су једно од највећих налазишта злата икада забиљежених. Ради се о "супергигантској" рудној формацији испод поља Вангу у округу Пингђијанг, за које се процјењује да садржи око 1.100 тона злата, вриједног приближно 83 милијарде долара.

Према подацима државних медија, откривено је више од 40 златних жила које се протежу и до 3.000 метара дубине, док 3D модели показују да се златна маса може спуштати и до 9.800 стопа (око 3 km).

Анализе су показале изузетно високу концентрацију – чак 138 грама злата по тони руде, што је ријеткост и у највећим свјетским рудницима, пише Popular Mechanics.

Ако се процјене потврде, ново налазиште би могло надмашити јужноафрички рудник South Deep (1.025 тона злата), до сада водећи у свијету.

Залихе веће него што се мислило

Кина је већ највећи произвођач злата глобално, с око 10 одсто свјетске производње, али и највећи потрошач и увозник – троши три пута више него што сама произведе.

У околини главног налазишта већ су пронађене и додатне златне структуре, што сугерише да би укупне резерве могле бити и веће.

Глобално гледано, свијет је до сада ископао око 233.000 тона злата, а чак двије трећине тог укупног износа ископано је након 1950. године.

Ново кинеско налазиште, ако потврди свој пуни потенцијал, могло би помаћи границе свјетске рударске индустрије и додатно учврстити позицију Кине на врху свјетског тржишта злата.

