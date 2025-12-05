Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

Извор:
05.12.2025
Влада Републике Српске је опредијељена да подржи најстарију популацију становништва, изјавио је предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић, након консултација о буџету код предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.
Пензионери у Републици Српској у децембру ће, као што је и најављено, добити двије пензије. Прва, за новембар биће исплаћена у понедјељак, 8. децембра, у укупном износу од 168 милиона марака.
Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, саопштило је раније из Министарства финансија.
Пратећи макроекономска кретања, Влада ће почетком наредне године извршити редовно усклађивање пензија и донијети одлуку о усклађивању пензија.
