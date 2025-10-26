Ковачевић: Шмит директно потврдио пристрасност једној страни у БиХ

Извор:
СРНА
26.10.2025
10:21
Коментари:2
Признањем да је 1992. године био посматрач на противуставном референдуму, који је српски народ у БиХ бојкотовао, Кристијан Шмит је директно потврдио пристрасност једној страни у БиХ, изјавио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Дакле, Шмит је као `навијач једне стране` био у БиХ и 1992. године, а сада је очигледно, иако без легитимитета, дошао са јасним циљем да антидејтонска бонска овлашћења злоупотријеби, не како би штитио Дејтонски споразум, већ како би острашћено подржавао Бошњаке, а кажњавао Србе", нагласио је Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".
Овакву тезу, сматра Ковачевић, ништа не може потврдити боље од самог Шмитовог интервјуа, у којем се један од конститутивних и равноправних народа у БиХ описује на крајње сраман начин, као "Србе са брда".
Србија
Огласио се Дачић о страшном удесу у Београду, открио детаље о возачу
"За крај. Та брда, као и ријеке, шуме, планине и долине, путеви, тргови, градови и све остало на територији наше Републике Српске припада, а и заувијек ће припадати, баш тим Србима. И осталим грађанима Републике Српске", истакао је Ковачевић.
А Шмиту ће, поручио је Ковачевић, ускоро припадати једино најцрње странице злочиначке прошлости.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
19 ч6
Република Српска
22 ч13
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму