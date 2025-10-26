Logo

Купила минђуше у продавници половне робе: Када их је однијела на процјену услиједио шок

Извор:

Индекс

26.10.2025

11:29

Фото: Unsplash

Једна жена је подијелила своје невјероватно искуство у продавници половне робе гдје је пронашла наизглед обичан комад накита, али је била шокирана када је открила његову праву вриједност. Њена прича је брзо постала вирална.

Иако су продавнице половне робе често пуне повољних ствари попут старих ДВД-ова, одјеће или торби са необичним садржајем, понекад се међу полицама крије право благо. То се догодило жени која је купила минђуше које су се слагале са њеним другим модним накитом за само 6,99 долара (6,50 евра).

Сумњајући да би могле вриједити више, однела их је на процјену, а резултати су је шокирали. Објавила је фотографије минђуша и сертификат на Редиту којим је потврђена њихова процијењена вриједност од невјероватних 4.682 долара (4.014 евра).

Будући планови

Дијелећи своје узбуђење, рекла је: „Златар је понудио да их купи, али нисам питала за цијену. Знам да можете очекивати само дјелић процијењене вриједности, али то их и даље чини прилично добрим налазом. Задржаћу их за сада. Желим да их носим и видим да ли су ми претешки.“

Реакције на друштвеним мрежама

Њено откриће изазвало је поплаву коментара на Редиту.

„Видјела сам вашу оригиналну објаву и надала сам се да ће процјенитељ доћи до фантастичног резултата!“, написао је један корисник, пише Индекс.

