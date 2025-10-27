Ако имате старе мобилне телефоне, не бацајте их! Можете зарадити и преко 10.000 евра

27.10.2025
20:41
Коментари:0
Многи људи чувају стару технологију у својим ормарима или на таванима, уређаје које из неког разлога нису бацали годинама. Све то може бити благо јер страствени купци на онлајн пијацама траже необичне предмете.
Подсјећања ради, рачунар Apple-1 продат је на аукцији почетком године по изузетно високој цијени - за чак 375.000 долара.
Према британском сајту за онлајн продају Gumtree, продајом старих мобилних телефона, играчких конзола и друге технологије из 1990-их и 2000-их може се зарадити стотине или чак хиљаде евра.
Међу најтраженијим моделима мобилних телефона су стари BlackBerry, Nokia и Motorola уређаји, као и прва генерација Apple-овог iPhone-а, преноси Poslovni.hr.
Регион
Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору
Иако ови телефони немају готово никакву практичну вредност у поређењу са данашњим паметним уређајима, и даље постоје колекционари спремни да плате високу цијену да би их дошли у руке.
У већини случајева, купци ових предмета не намјеравају да их користе за њихову првобитну намјену.
Бен Вуд, оснивач и кустос Музеја мобилних телефона, објашњава да је разлог ријетко практичан. ''Људи ријетко купују старе телефоне да би их користили – у многим случајевима они ионако више не би радили. Старије мобилне мреже прве, друге и треће генерације су угашене или се постепено укидају“, каже Вуд. ''Сумњам да је у већини случајева то комбинација носталгије и нада колекционара да ће вриједност телефона расти како буду старији и рјеђи.“
Наука и технологија
„Клeопатра“ заразила већ 3.000 телефона у Европи
Дејли мејл извјештава да Вуд савјетује да је најлакши начин да се провјери вриједност старог мобилног телефона претраживање еБаја.
''Постоји тржиште за винтиџ мобилне телефоне и можете брзо пронаћи распон цијена за скоро сваки модел“, каже он. ''Иако ћете вјероватно бити разочарани у већини случајева, посљедњих година је дошло до примјетног повећања цијена на онлајн аукцијама, јер су људи постали више заинтересовани за сакупљање старе технологије.“
Постоје модели који могу достићи цену од неколико хиљада фунти – укључујући Vertu Signature и оригинални Apple iPhone из 2007. године, који су се у прошлости продавали за чак 10.000 фунти. BlackBerry телефони, који се не производе скоро деценију, и даље су тражени на платформама за препродају.
Свијет
Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона
Док се просјечан ''класични“ модел продаје за око 30 фунти, ограничена издања попут BlackBerry Porsche Design из 2011. године сматрају се колекционарским предметима и могу достићи цијену од 250 (290) до 1.500 (1.700) фунти.
За премиум моделе попут Vertu Signature, луксузно паковање, ако је у добром стању, може додатно повећати вриједност телефона, напомиње Вуд. Оригинални Apple iPhone, у зависности од стања, може се продати за цијену од 100 до 10.000 фунти.
Наука и технологија
Google пред плаћањем одштете од 425,7 милиона долара због шпијунаже
Играчке конзоле из 1990-их и 2000-их су такође велики хит. PlayStation 1 и PlayStation 2 се продају у просјеку за 45 фунти, а додаци и игре коштају још више. Оригиналне Xbox конзоле су такође тражене, а једна је недавно продата за скоро 72 фунте.
Ким Фаура, стручњак за потрошаче у Gumtree-ју, рекла је: ''Ово не само да истиче изненађујућу вриједност заборављене технологије, већ и показује како поновна трговина може помоћи људима да уштеде новац и смање отпад.“
Хроника
2 мј2
Наука и технологија
2 мј0
Фудбал
2 мј0
Породица
3 мј0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму