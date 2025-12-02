Logo
Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Б92

02.12.2025

15:31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi
Google тестира нову могућност у Андроиду која ће корисницима омогућити да укључе Wi-Fi хотспот који ради истовремено на 2.4 GHz и 6 GHz мрежама.

Функција се појавила у најновијем Canary издању система и могла би ускоро стићи и у ширу употребу.

Предности нове Wi-Fi функције

Према информацијама које преноси Android Authority, ова опција комбинује предности обје фреквенције: већи домет и компатибилност за 2.4 GHz, уз знатно веће брзине које доноси 6 GHz опсег. То значи да ће корисници моћи да дијеле интернет и са старијим и са најновијим уређајима, без потребе да бирају један опсег.

Претходна ограничења и будући развој

До сада је Андроид стандардно нудио хотспот преко 2.4 и 5 GHz, док је 6 GHz био доступан само на ограниченом броју модела са Wi-Fi 6E подршком. Увођење "dual-band" режима требало би да ријеши ограничења тренутног приступа и омогући флексибилније дијељење везе.

Нова опција се очекује у једној од наредних Андроид бета верзија, а највјероватније ће бити дио Андроид 16 LPR3 ажурирања

Android

WiFi

интернет

