Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Извор:
Б92
02.12.2025
15:31
Коментари:0
Google тестира нову могућност у Андроиду која ће корисницима омогућити да укључе Wi-Fi хотспот који ради истовремено на 2.4 GHz и 6 GHz мрежама.
Функција се појавила у најновијем Canary издању система и могла би ускоро стићи и у ширу употребу.
Економија
Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца
Према информацијама које преноси Android Authority, ова опција комбинује предности обје фреквенције: већи домет и компатибилност за 2.4 GHz, уз знатно веће брзине које доноси 6 GHz опсег. То значи да ће корисници моћи да дијеле интернет и са старијим и са најновијим уређајима, без потребе да бирају један опсег.
До сада је Андроид стандардно нудио хотспот преко 2.4 и 5 GHz, док је 6 GHz био доступан само на ограниченом броју модела са Wi-Fi 6E подршком. Увођење "dual-band" режима требало би да ријеши ограничења тренутног приступа и омогући флексибилније дијељење везе.
Савјети
Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија
Нова опција се очекује у једној од наредних Андроид бета верзија, а највјероватније ће бити дио Андроид 16 LPR3 ажурирања
Република Српска
8 ч21
Регион
8 ч0
Здравље
8 ч0
Свијет
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму