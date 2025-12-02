Ово су рани знакови недостатка витамина Ц: Не игноришите их

Извор:
Б92
02.12.2025
15:08
Коментари:0
Витамин Ц, познат и као аскорбинска киселина, један је од кључних нутријената за нормално функционисање организма. Осим што јача имунитет, учествује у стварању колагена и подстиче регенерацију ткива.
Иако се често мисли да је његов недостатак риједак, истраживања показују да мањак витамина Ц и даље погађа велики број људи, посебно старије особе и хоспитализоване пацијенте. Препознавање првих симптома може помоћи у спречавању озбиљнијих здравствених проблема.
Свијет
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино
Један од првих знакова мањка витамина Ц је стални осјећај умора, чак и уз довољан одмор. Пошто витамин Ц учествује у процесима који тијелу дају енергију, његов недостатак може довести до опште слабости и смањене виталности.
Витамин Ц је кључан за јачање крвних судова јер омогућава правилно стварање колагена. Када га нема довољно, капилари постају осјетљивији, па се модрице јављају и након минималних удараца или притиска.
Натечене, осјетљиве или крваве десни често указују на мањак витамина Ц. Без овог нутријента, десни се теже обнављају, па чак и редовна хигијена може изазвати нелагоду или ситна крварења.
Недостатак витамина Ц може се одразити и на кожи. Сува, храпава кожа или ситне избочине налик „пилећој кожи“ могу бити знак да је организму потребан већи унос овог витамина.
Занимљивости
Вјерује се да ако на ових 5 датума окитите јелку, пратиће вас срећа, љубав и богатство цијеле године
Колаген је кључан за регенерацију ткива, па тако и за зарастање рана. Ако примјећујете да се посјекотине или огреботине спорије затварају, могуће је да је разлог недовољна количина витамина Ц.
Најбољи начин да обезбиједите довољан унос јесте уравнотежена исхрана. Агруми, бобичасто воће, паприка, броколи и лиснато зелено поврће одлични су извори. Ако сумњате на јачи мањак, препоручљиво је консултовати љекара како бисте процјенили да ли су вам потребни додаци исхрани.
Хроника
44 мин0
БиХ
1 ч2
Наука и технологија
1 ч0
Регион
1 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
17 ч0
Здравље
18 ч0
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму