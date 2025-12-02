Акне на лицу говоре о стању унутрашњих органа: Препознајте проблем на вријеме

02.12.2025
Бубуљице нису само естетски проблем – мјесто гдје се појављују може много тога открити о стању вашег тијела.
Према древној кинеској медицини, лице је подијељено на зоне повезане са функционисањем унутрашњих органа, а акне на одређеним подручјима могу указивати на поремећаје варења, хормонске промјене или чак проблеме са јетром и срцем.
У наставку откривамо шта вам ваше лице ''говори“ када се појаве непријатне промјене.
Чело
Такве бубуљице могу указивати на неправилан рад танког цријева, прекомјерни унос масне хране или дехидрацију. Препоручује се уравнотежена исхрана и више течности.
Нос
Велике поре и бубуљице могу сигнализирати висок крвни притисак. Препоручљиво је смањити нездраве масти и укључити поврће, воће и омега-3 масне киселине у исхрану.
Подручје између очију
Промјене овдје могу бити резултат нетолеранције на храну, алергија, млијечних производа или алкохола.
Уши и капци: могу указивати на дехидрацију, дисфункцију бубрега или надбубрежне жлијезде.
Брада
Одражава стање желуца и танког цријева. Бубуљице у овој области могу бити резултат конзумирања превише масне хране или млијечних производа.
Горњи образ
Повезан је са респираторним трактом; чешћи код пушача, астматичара и људи у загађеном окружењу.
Доњи образ
Чешћи код жена и често повезан са хормонским промјенама током ПМС-а или овулације, преноси Аваз.
