Logo
Large banner

Акне на лицу говоре о стању унутрашњих органа: Препознајте проблем на вријеме

02.12.2025

12:05

Коментари:

0
Акне на лицу говоре о стању унутрашњих органа: Препознајте проблем на вријеме

Бубуљице нису само естетски проблем – мјесто гдје се појављују може много тога открити о стању вашег тијела.

Према древној кинеској медицини, лице је подијељено на зоне повезане са функционисањем унутрашњих органа, а акне на одређеним подручјима могу указивати на поремећаје варења, хормонске промјене или чак проблеме са јетром и срцем.

У наставку откривамо шта вам ваше лице ''говори“ када се појаве непријатне промјене.

Чело

Такве бубуљице могу указивати на неправилан рад танког цријева, прекомјерни унос масне хране или дехидрацију. Препоручује се уравнотежена исхрана и више течности.

Default Image

Савјети

Ове намирнице избаците из исхране: Узрокују акне и код одраслих

Нос

Велике поре и бубуљице могу сигнализирати висок крвни притисак. Препоручљиво је смањити нездраве масти и укључити поврће, воће и омега-3 масне киселине у исхрану.

Подручје између очију

Промјене овдје могу бити резултат нетолеранције на храну, алергија, млијечних производа или алкохола.

Уши и капци: могу указивати на дехидрацију, дисфункцију бубрега или надбубрежне жлијезде.

Default Image

Стил

Навике које погоршавају акне код одраслих

Брада

Одражава стање желуца и танког цријева. Бубуљице у овој области могу бити резултат конзумирања превише масне хране или млијечних производа.

Горњи образ

Повезан је са респираторним трактом; чешћи код пушача, астматичара и људи у загађеном окружењу.

Доњи образ

Чешћи код жена и често повезан са хормонским промјенама током ПМС-а или овулације, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

akne

бубуљица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ових пет ствари нећете видјети у сновима, а ево и зашто

Занимљивости

Ових пет ствари нећете видјети у сновима, а ево и зашто

3 ч

0
Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

Свијет

Тринаестогодишњаци напали мушкарца мачетом: Ампутиран му је палац

3 ч

0
Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а

Србија

Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а

3 ч

4
Пријевремени избори

Република Српска

ЦИК наредио да се "поново броји" на неким бирачким мјестима: Огласио се Стевандић

3 ч

1

Више из рубрике

Ово воће преко ноћи препороди јетру, помаже код упала и детоксикације

Здравље

Ово воће преко ноћи препороди јетру, помаже код упала и детоксикације

5 ч

0
Три лоше навике које узрокују умор

Здравље

Три лоше навике које узрокују умор

17 ч

0
Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

Здравље

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

18 ч

0
Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

Здравље

Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner