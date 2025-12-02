ЦИК наредио да се "поново броји" на неким бирачким мјестима: Огласио се Стевандић

02.12.2025
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да се, након пријевремених предсједничких избора у Српској, гласови могу поново бројати само за бирачка мјеста за која постоје приговори.
- Они се не могу бројати у градовима гдје неко није задовољан својим резултатом - рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци, коментаришући чињеницу да у Сарајеву данас почиње контролно бројање гласачких листића са редовних бирачких мјеста у изборним јединицама Зворник, Бањалука и Лакташи.
ЦИК БиХ донио наредбу: Поново броје гласове на овим бирачким мјестима!
У Главном центру за бројање поново ће се бројати листићи са бирачког мјеста 083Б028 Зворник, 034Б113 Бањалука и 011Б014Б Лакташи, саопштено је раније из ЦИК-а БиХ.
