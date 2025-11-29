Одгођени пријевремени избори у недјељу ће бити одржани на бирачком мјесту Корићани

Извор:
СРНА
29.11.2025
09:24
Коментари:0
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске, који су због снијега били одговођени прошле недјеље, биће одржани сутра (30. новембра) на бирачком мјесту Корићани у основној изборној јединици Кнежево.
Бирачко мјесто биће отворено у 7.00, а затвара се у 19.00 часова, саопштено је из Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.
На бирачком мјесту Корићани регистровано је 56 бирача.
Република Српска
ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност
ЦИК је донио одлуку о одгађању и расписивању избора на бирачком мјесту 068Б005 Корићани у основној изборној јединици Кнежево јер изборе на том бирачком мјесту није било могуће одржати због непроходности путева насталог усљед временских прилика и сњежних падавина.
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму