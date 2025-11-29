Logo
Одгођени пријевремени избори у недјељу ће бити одржани на бирачком мјесту Корићани

Извор:

СРНА

29.11.2025

09:24

Коментари:

0
Одгођени пријевремени избори у недјељу ће бити одржани на бирачком мјесту Корићани
Фото: АТВ

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске, који су због снијега били одговођени прошле недјеље, биће одржани сутра (30. новембра) на бирачком мјесту Корићани у основној изборној јединици Кнежево.

Бирачко мјесто биће отворено у 7.00, а затвара се у 19.00 часова, саопштено је из Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.

На бирачком мјесту Корићани регистровано је 56 бирача.

СИниша Каран-23112025

Република Српска

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

ЦИК је донио одлуку о одгађању и расписивању избора на бирачком мјесту 068Б005 Корићани у основној изборној јединици Кнежево јер изборе на том бирачком мјесту није било могуће одржати због непроходности путева насталог усљед временских прилика и сњежних падавина.

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.

