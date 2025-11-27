Logo
Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

27.11.2025

12:29

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас
Фото: АТВ

Посјета министра иностраних послова Мађарске Петера Сијарта и додјела почасног доктората још једном су показали колико је наше пријатељство са Мађарском снажно и искрено, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Сијарто је више пута показао да стоји уз нас, као истински пријатељ, а такве људе увијек дочекујемо са поштовањем и захвалношћу", додао је Минић у објави на друштвеним мрежама.

Подсјећамо, министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен је почасни докторат Универзитета у Бањалуци.

