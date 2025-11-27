Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

27.11.2025
12:29
Коментари:0
Посјета министра иностраних послова Мађарске Петера Сијарта и додјела почасног доктората још једном су показали колико је наше пријатељство са Мађарском снажно и искрено, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Сијарто је више пута показао да стоји уз нас, као истински пријатељ, а такве људе увијек дочекујемо са поштовањем и захвалношћу", додао је Минић у објави на друштвеним мрежама.
Подсјећамо, министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен је почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму