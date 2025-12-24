Logo
Несвакидашња сцена у комшилуку: Мушкарац на бициклу, а у руксаку носи прасе

24.12.2025

18:54

Коментари:

0
Фото: Pexels

Несвакидашња сцена снимљена код Вировитице проширила се Фејсбуком.

На страници Уживо са славонских прометница објављена је фотографија мушкарца који вози бицикл, а на леђима има руксак из којег вири прасе.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп шаље војску у Њу Орлеанс

Човјек на бициклу је, чини се, у празничном расположењу јер је носио божићну капу.

Фотографија је у кратком року скупила преко шест хиљада лајкова и око стотину коментара. Већина њих има само ријечи хвале за човјека.

"Фотка године! Какав домаћин, супруг и отац, ништа му није тешко да благдани буду како треба! И без аута се живи ко има вољу и жељу", "Немају сви ауто. Браво. Породица неће бити гладна", "Респецт мајсторе", "Човјек се снашао и браво за њега! У њему је дух Божића", "Браво за господина", "Гдје има воље, има и начина", "То цијеним, јако домишљато", пишу људи на Фејсбуку.

Хрватска

bicikli

prase

