Партизан има новог тренера

13.11.2025

Партизан има новог тренера
Нови тренер Партизана биће Ненад Стојаковић, некадашњи првотимац црно-бијелих.

Фудбалски клуб Партизан недавно се разишао са Срђаном Благојевићем, а након што је тандем Марко Јовановић - Ђорђије Ћетковић одрадио двије утакмице на клупи дошло је вријеме за именовање новог шефа стручног штаба. На приједлог Предрага Мијатовића то ће бити Ненад Стојаковић!

Ријеч је о бившем фудбалеру Партизана, дугогодишњем тренеру у млађим категоријама црно-бијелих, а током јесењег дијела сезоне шефу стручног штаба Телеоптика са којим је стигао на прво мјесто у Српској лиги Београд. Стојаковић је са много успјеха водио Партизанов развојни тим, а Телеоптик након 12 одиграних кола има два бода више од Радничког из Обреновца.

Стојаковић је својевремено радио као помоћни тренер у Вождовцу, а поред млађих категорија Партизана и Телеоптика водио је и Горицу. Током играчке каријере промијенио је велики број тимова, а нема сумње да ће његово велико искуство значити младом тиму црно-бијелих. Предност је и што већину играча Партизана познаје из млађих категорија.

Подсјећамо, Партизан и Срђан Благојевић недавно су прекинули сарадњу, јер је екипа упала у кризу резултата - испадање из Купа Србије поразом од Мачве и болан пораз од Чукаричког у Суперлиги били су разлози за растанак. Након тога су се "пецкали" у медијима Предраг Мијатовић и Срђан Благојевић, али то је сада већ прошлост на коју се у Хумској неће освртати.

ФК Партизан

