Партизан има новог тренера

Нови тренер Партизана биће Ненад Стојаковић, некадашњи првотимац црно-бијелих.
Фудбалски клуб Партизан недавно се разишао са Срђаном Благојевићем, а након што је тандем Марко Јовановић - Ђорђије Ћетковић одрадио двије утакмице на клупи дошло је вријеме за именовање новог шефа стручног штаба. На приједлог Предрага Мијатовића то ће бити Ненад Стојаковић!
Ријеч је о бившем фудбалеру Партизана, дугогодишњем тренеру у млађим категоријама црно-бијелих, а током јесењег дијела сезоне шефу стручног штаба Телеоптика са којим је стигао на прво мјесто у Српској лиги Београд. Стојаковић је са много успјеха водио Партизанов развојни тим, а Телеоптик након 12 одиграних кола има два бода више од Радничког из Обреновца.
Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba. Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.… pic.twitter.com/VghZUi2sYI— FK Partizan (@FKPartizanBG) November 13, 2025
Стојаковић је својевремено радио као помоћни тренер у Вождовцу, а поред млађих категорија Партизана и Телеоптика водио је и Горицу. Током играчке каријере промијенио је велики број тимова, а нема сумње да ће његово велико искуство значити младом тиму црно-бијелих. Предност је и што већину играча Партизана познаје из млађих категорија.
Подсјећамо, Партизан и Срђан Благојевић недавно су прекинули сарадњу, јер је екипа упала у кризу резултата - испадање из Купа Србије поразом од Мачве и болан пораз од Чукаричког у Суперлиги били су разлози за растанак. Након тога су се "пецкали" у медијима Предраг Мијатовић и Срђан Благојевић, али то је сада већ прошлост на коју се у Хумској неће освртати.
