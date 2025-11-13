Србија губи на "Вемблију"

Logo
Фудбалска репрезентација Србије састаје се са Енглеском на "Вемблију" (20.45) у претпоследњем колу квалификација за Мундијал 2026.

На клупи "Орлова" дебитује нови селектор Вељко Пауновић, који је наследио Драгана Стојковића Пиксија.

Србија је у врло тешкој ситуацији, са 10 освојених бодова, једним мање од Албаније која у истом термину гостује у Андори.

Енглеска је већ обезбједила директан пласман у САД, Канаду и Мексико, док ће друго мјесто у групи К одвести у бараж који се игра у марту наредне године.

