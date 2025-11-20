Заказана сједница Колегијума НСРС

Извор:
АТВ
20.11.2025
13:53
Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, на којој ће бити утврђен приједлог дневног реда и термин одржавања 28. посебне сједнице парламента Српске, биће одржана у понедјељак, 24. новембра.
Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић сједницу је заказао за 14.00 часова, најављено је из Народне скупштине.
