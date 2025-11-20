Logo
Large banner

Заказана сједница Колегијума НСРС

Извор:

АТВ

20.11.2025

13:53

Коментари:

0
Заказана сједница Колегијума НСРС
Фото: АТВ

Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, на којој ће бити утврђен приједлог дневног реда и термин одржавања 28. посебне сједнице парламента Српске, биће одржана у понедјељак, 24. новембра.

Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић сједницу је заказао за 14.00 часова, најављено је из Народне скупштине.

Подијели:

Тагови:

Народна скупштина Републике Српске

Kolegijum NSRS

sjednica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Бошњаци покушавају да дестабилизују односе

3 д

0
Радислав Дончић

Република Српска

Стевандић након инцидента објавио снимак: Гдје је Дончић био 1994?

1 седм

5
Дончић направио хаос на сједници НСРС: Гађао Стевандића папиром

Република Српска

Дончић направио хаос на сједници НСРС: Гађао Стевандића папиром

1 седм

0
Стевандић: Верификација воље народа од прије три године

Република Српска

Стевандић: Верификација воље народа од прије три године

1 седм

0

Више из рубрике

Случај "Ђајић" као огледало опозиције

Република Српска

Случај "Ђајић" као огледало опозиције

2 ч

3
Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Република Српска

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

3 ч

2
Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

Република Српска

Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

3 ч

1
Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

Република Српска

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

4 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner