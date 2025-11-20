Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

20.11.2025
14:05
Коментари:0
Технолошки милијардер Илон Маск изјавио је да ће вјештачка интелигенција и хуманоидна роботика драматично преобликовати глобално друштво, предвиђајући будућност у којој ће сиромаштво бити елиминисано, а рад постати опционалан.
Вјештачка интелигенција и хуманоидни роботи заправо ће елиминисати сиромаштво, рекао је Илион Маск на Америчко-саудијском инвестиционом форуму у Вашингтону.
Фудбал
Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући
Маск, који води компаније укључујући произвођача електричних аутомобила Теслу, произвођача ракета СпејсИкс и АИ стартап xАИ, рекао је да би друштво требало да се припреми за структурне промјене како технологија напредује.
Предвидио је да ће „дугорочно“, што је дефинисао као 10 до 20 година, традиционални рад постати непотребан за већину људи. Моје предвиђање је да ће рад бити опционалан – рекао је, преноси Блиц.
Свијет
Маск брутално одговорио пјевачици: ''Она није најпаметнија''
''Биће то попут бављења спортом или играња видео-игара… можете отићи у продавницу и купити поврће или га можете узгајати у свом дворишту. Много је теже, али неки људи то и даље раде јер воле да узгајају поврће. Такав ће бити посао – опционалан“.
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
55
15
54
15
47
15
46
Тренутно на програму