Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

20.11.2025

14:05

Коментари:

0
Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Технолошки милијардер Илон Маск изјавио је да ће вјештачка интелигенција и хуманоидна роботика драматично преобликовати глобално друштво, предвиђајући будућност у којој ће сиромаштво бити елиминисано, а рад постати опционалан.

Вјештачка интелигенција и хуманоидни роботи заправо ће елиминисати сиромаштво, рекао је Илион Маск на Америчко-саудијском инвестиционом форуму у Вашингтону.

Маск, који води компаније укључујући произвођача електричних аутомобила Теслу, произвођача ракета СпејсИкс и АИ стартап xАИ, рекао је да би друштво требало да се припреми за структурне промјене како технологија напредује.

Предвидио је да ће „дугорочно“, што је дефинисао као 10 до 20 година, традиционални рад постати непотребан за већину људи. Моје предвиђање је да ће рад бити опционалан – рекао је, преноси Блиц.

''Биће то попут бављења спортом или играња видео-игара… можете отићи у продавницу и купити поврће или га можете узгајати у свом дворишту. Много је теже, али неки људи то и даље раде јер воле да узгајају поврће. Такав ће бити посао – опционалан“.

Коментари (0)
