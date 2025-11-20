Огласио се директор Cloudflare-a: ''Није у питању сајбер напад, извињавам се у име свог тима''

20.11.2025
Компанија Cloudflare је погрешно посумњала да је раширени прекид рада, који је 18. новембра угасио бројне wеб странице, узрокован ДДоС нападом, признао је извршни директор компаније Matthew Prince.
Prince је у свом блог посту детаљно објаснио шта се заправо догодило, а након што је тим открио своју грешку, проблем је успјешно ријешен.
"Проблем није директно или индиректно узрокован сајбер нападом или било којом злонамјерном активношћу", написао је Prince. Заправо је узрокован промјеном дозвола система базе података, што је довело до проблема с датотеком коју користи систем за управљање ботовима.
Овај систем користи модел машинског учења за бодовање ботова за сваки захтјев који направе када претражују мрежу Cloudflarea. Њихови клијенти се ослањају на те оцјене ботова како би одлучили хоће ли дозволити или блокирати одређене ботове да приступају њиховим wеб страницама. Једна од употреба оцјена ботова је могућност блокирања ботова АИ компанија како не би могле користити садржај wеб странице за обуку својих ЛЛМ-ова. У јулу је Cloudflare покренуо експеримент под називом "плаћање по прегледу", који омогућава власницима wеб страница да дозволе АИ боту да прегледа њихове странице ако буду плаћени за приступ.
Prince је рекао да се модел ослања на конфигурацијску датотеку "feature" како би предвидио да ли је захтјев бота аутоматизиран или не. Датотека feature се освјежава сваких неколико минута, а промјена у основном механизму који генерише ту датотеку узроковала је промјену њене величине, која је изазвала грешку.
"Као резултат тога, главни прокси систем који обрађује промет за наше кориснике вратио је ХТТП 5xx кодове грешака за било који промет који је овисио о модулу ботова", написао је Prince.
Овај недавни догађај био је најгори прекид рада Cloudflarе-а у протеклим годинама. Компанија је саопштила да од 2019. није имала прекид који је "узроковао да већина главног промета престане тећи кроз њену мрежу". Prince се извинио због проблема у име свог тима, преноси Кликс.
