Ковачевић: СНСД без калкулација преузео одговорност

20.11.2025
10:00
Коментари:2
СНСД је одмах и без било каквих калкулација преузео одговорност и донио неопходне политичке одлуке, али је битна и чињеница да су наши политички противници, иако су га по сопственом признању имали још прије шест мјесеци, снимак објавили баш три дана пред изборе, изјавио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је указао да остаје кључно питање зашто своја сазнања нису одмах пријавили полицији?!
"Једини одговор који се сам намеће је тај да су између правде и политичке користи, они изабрали ово друго. Између интереса друштва и сопственог интереса они очигледно нису имали дилема, изабрали су себе и своју корист. И такви се нуде као било каква алтернатива. Да између народа и себе увијек жртвују народ!", нагласио је Ковачевић.
Он је подсјетио да је Милорад Додик, да народ не би трпио, био изложен бројним санкцијама, пријетњама и политичким прогонима.
Да не би пресуђували народу, истакао је Ковачевић, прихватио је да пресуде њега, и то због тога што је између воље народа и воље Станивуковићевог пријатеља Шмита, одабрао народ.
"Милорад Додик је по сазнању за срамни снимак реаговао одмах. Није чекао неки можда по себе повољнији тренутак. На примјер послије избора. Не, реаговао је одмах. Зато је он лидер, а они су ситне интересџије.
За крај, јасно је да је наша и побједа Синише Карана на овим изборима неупитна.
Оно што је битно, јесте да су овај пут сва истраживања показивала да ће Каран побиједити и у Бањалуци, што би онда логично угрозило позицију Станивуковића за наредне изборе", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Он је рекао да је само зато овај снимак објављен сада, а не како су планирали, сљедеће године.
"Једино што их у овој причи није занимало јесу правда и интерес народа. Народ зна и то никакве прљавштине не могу промијенити - Побиједиће Српска!", поручио је Ковачевић.
Лидер СНСД-а Милорад Додик јуче је одмах након што је упознат о снимку у којем Владо Ђајић разговара и присуствује ситуацији која укључује наркотике, смијенио га са свих функција, нагласивши да је такво понашање апсолутно неприхватљиво.
