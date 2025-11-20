Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Извор:
Један од већих пројеката који радимо јесте нови систем везе за цјелокупни МУП и први пут ћемо направити систем који ће одговорити изазовима комуницирања у 21. вијеку, од енкрипције и осталог. И оружје је средство које је потребно занављати, истакао је Будимир
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир најавио је у интервјуу Срни веће позиционирање саобраћајне полиције на путевима Српске ради превентивног дјеловања с циљем смањења саобраћајних незгода.
"Подмлађивањем кадра врло брзо ћемо бити у могућности да то реализујемо, јер имамо црну статистику када је ријеч о саобраћају. Ово нам је једна тешка година, иако не искаче много из десетогодишњег просјека, али сада већ имамо за 22 више погинулих у односу на цијелу претходну годину", навео је Будимир.
Он је додао да полиција у том сегменту може да уради један дио посла, али да је ово питање и саобраћајне културе, обуке возача и стања на путевима.
"Акције које спроводимо дају резултате, али на томе не може да се заврши. Подизање опште културе повлачи са собом и подизање нивоа саобраћајне културе, а МУП је само дио тога", нагласио је Будимир.
Он је рекао да се алкохол и наркотици врло често налазе у крви људи који су учесници саобраћајних незгода, ради чега ће све полицијске управе бити додатно опремљене уређајима за брзо тестирање на дрогу и алко-тестовима.
Да би се превентивно дјеловало на смањење броја саобраћајних незгода усљед прекомјерне брзине, навео је Будимир, радиће се и на набавци стационарних, али и мобилних радара, на чему инсистирају и локалне заједнице.
Будимир је указао на то да је Република Српска заједница гдје је безбједност на највишем нивоу, што показује смањење кривичних дјела у овој години за око девет одсто у односу на лани, односно око 450 кривичних дјела мање.
"То не значи да их немамо, већ да радимо на њиховом расвјетљавању. Важно је да нисмо имали организовано нарушавање јавног реда и мира нити неко веће узнемиравање грађана због неких великих догађаја", рекао је Будимир.
Он је истакао да се полиција Републике Српске интензивно бори против организованог криминала, те да је видљиво присуство полиције у заједници, што улива сигурност.
"Сматрам да је полиција Републике Српске једна од институција која ужива највише повјерење грађана. У свим турбулентним временима, за вријеме ове политичке кризе, управо је полиција стабилизовала ситуацију у Српској", истакао је Будимир.
Он је рекао да полиција Републике Српске наставља беспоштедну борбу против злоупотребе дроге, након што је само у овој години имала 40 оперативних акција.
Будимир је навео да полиција настоји да склони дрогу са улица, да се бори против организоване продаје и транспорта, али да Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске, који је прва линија фронта у тој борби, не може то само јер је злоупотреба опијата шири друштвени проблем.
"Покушавамо да кроз разне интердисциплинарне групе упознајемо грађане и правимо превентивне акције да на вријеме спријечимо, посебно код адолесцената и младих, злоупотребу дроге. Није добро што се у урбаним заједницама то појављује као нека субкултура, тако да полиција ту може да уради један дио посла, а други дио морају да обаве остале институције, попут Министарства просвјете и школа. Ту је битна и улога Цркве, јер је злоупотреба дроге увијек у вези са општим стањем духа у заједници", рекао је Будимир.
Он је навео да су у овој години припадници МУП-а Републике Српске пронашли двије лабораторије за производњу дроге у Источном Сарајеву и Градишци, те да је евидентирано више од 2.300 случајева злоупотребе, било да је ријеч о кривичним дјелима или прекршајима.
Будимир је истакао да је МУП Републике Српске једна од најорганизованијих институција и да је задовољан радом полицијских управа и станица у које ће се интензивно улагати да би њихов рад био квалитетнији.
Он је навео да то подразумијева изградњу, санацију и реконструкцију објеката, те напоменуо да је у завршној фази уређење објекта Полицијске управе Источно Сарајево који ће бити примјер савјеремене полицијске управе.
Будимир је указао да МУП Републике Српске има и Центар за обуку какав нема нико у региону.
"Један од мојих приоритета јесте да 2026. године завршено комплетно опремање полиције, од система везе, оружја, униформе и аутомобила", нагласио је Будимир.
Он је истакао да ће бити купљена већа количина аутомобила, који су једно од основних средстава за рад полиције, али да ће се обнављати и униформе за општу полицију посебне јединице.
"Један од већих пројеката који радимо јесте нови систем везе за цјелокупни МУП и први пут ћемо направити систем који ће одговорити изазовима комуницирања у 21. вијеку, од енкрипције и осталог. И оружје је средство које је потребно занављати", истакао је Будимир.
Када је ријеч о улагању у образовање и обуку полицијских службеника, он је навео да се у МУП-у десила смјена генерација, да је много младих полицајаца који су своје образовање стекли посредством Средње школе унутрашњих послова и Полицијске академије.
"Имамо врло квалитетне момке и дјевојке који улазе у систем МУП-а и Управа за полицијску обуку показује да смо сами способни да произведемо квалитетног полицијског службеника који је у стању да изађе на крај са свим изазовима које има радећи посао јавне безбједности. Полако долазимо у ситуацију да ћемо по старосној структури кадрова бити једна од најмлађих полиција у БиХ и региону", истакао је Будимир.
Он је подсјетио да је током године значајно унапријеђен материјални положај полицијског службеника чија је просјечна плата око 2.100 КМ, те је додао да ће се исто радити и за припаднике МУП-а који су запослени на управно-правним пословима.
"Без лажне скромности могу рећи да је полиција Републике Српске најбоља полицијска агенција у БиХ. То знамо и кроз комуникацију са другим полицијским агенцијама. Оно што нас краси и издваја јесте високи професионализам", истакао је Будимир.
Он је оцијенио да је сарадња са полицијама у региону и свијету веома професионална, посебно са Србијом која има најбоље организован систем обуке полицијских службеника на простору југоисточне Европе.
"Интензивна је сарадња и са Европлом и Интерполом. Наши људи су поуздани, учествују у великим организованим акцијама које се здружено раде са полицијским агенцијама из региона, Европе и свијета. Посебно када је ријеч о области организованог и тешког криминала која је заснована на сардњи и размјени података", рекао је Будимир.
Он је истакао да Бањалука и градови Републике Српске спадају међу најсигурније у Европи, јер нема опасности коју је произвела мигранстка криза.
"Сваки дан гледамо број убијених, силованих, што је посљедица немогућности да се изађе на крај са великим бројем миграната који су ушли у те земље. Зато је важно да су Влада Републике Српске и предсједник Милорад Додик схватили на вријеме опасност свега тога и нису дозволили да мигрантска криза постане свакодневница у Српској", рекао је Будимир.
Он је поручио да Република Српска мора истрајати у томе да не дозволи да мигранти угрозе безбједност Српске и њених грађана.
"Зато је полиција Републике Српске гарант слободног и безбједног живота у Српској и трудићу се да сваки дан, док сам миснистар, радим на унапређењу безбједности сваког грађанина без обзира да ли је Србин, Бошњак или Хрват", поручио је Будимир.
Он је припадницима МУП-а честитао предстојећу крсну славу МУП-а - Светог архангела Михаила, те подсјетио на 782 припадника који су уградили животе у очување Републике Српске.
"Према породицама страдалих полицајаца покушавамо послати поруку да су њихгови синови, очеви, мужеви оставили неку врсту насљеђа и задужбине према садашњем систему МУП-а. Запослили смо више од 400 чланова тих породица и приоритет у запошљавању имају чланови породица погинулих припадника МУП-а", истакао је Будимир.
Он је припадницима МУП-а пожелио срећу у свакодневном раду, те их подсјетио да је безбједност грађана и Републике Српске њихов приоритет.
"Желим да им Свети архангел Михаило буде на помоћи у свакодневном раду! Архангел Михаило је симбол анђела који се бори против зла, а припадници МУП-а се свакодневно суочавају са тамном страном људске природе и нека остану истрајни у тој борби", нагласио је Будимир.
