Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

СРНА

22.10.2025

18:27

Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

Стање безбједности на подручју које оперативно покрива Полицијска станица Модрича је задовољавајуће, а полицијски службеници обављају задатке у складу са законом и професионалним стандардима, изјавио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир током посјете овој општини.

"Полиција је стуб безбједности Републике Српске и она производи атмосферу у којој се друштво може развијати", рекао је новинарима Будимир.

hitna pomoc

Свијет

Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач

Он је навео да је Министарство унутрашњих послова Републике Српске, односно сви његови припадници сваки дан на услузи грађанима.

Министар је навео да је посјета Полицијској станици у Модричи једна у низу, те да ће са овом праксом наставити у наредном периоду широм Републике Српске.

Будимир и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић данас су са сарадницима и представницима Полицијске станице Модрича прислужили свијеће испред спомен-плоче за 14 погинулих полицајаца ове станице у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Долази вријеме за Републику Српску

Претходно су Будимир и Кострешевић посјетили сједиште Полицијске управе у Добоју, као и полицијске станице у Петрову, Станарима и Теслићу.

Таг:

Жељко Будимир

