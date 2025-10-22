Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

Извор:
22.10.2025
Стање безбједности на подручју које оперативно покрива Полицијска станица Модрича је задовољавајуће, а полицијски службеници обављају задатке у складу са законом и професионалним стандардима, изјавио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир током посјете овој општини.
"Полиција је стуб безбједности Републике Српске и она производи атмосферу у којој се друштво може развијати", рекао је новинарима Будимир.
Он је навео да је Министарство унутрашњих послова Републике Српске, односно сви његови припадници сваки дан на услузи грађанима.
Министар је навео да је посјета Полицијској станици у Модричи једна у низу, те да ће са овом праксом наставити у наредном периоду широм Републике Српске.
Будимир и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић данас су са сарадницима и представницима Полицијске станице Модрича прислужили свијеће испред спомен-плоче за 14 погинулих полицајаца ове станице у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Претходно су Будимир и Кострешевић посјетили сједиште Полицијске управе у Добоју, као и полицијске станице у Петрову, Станарима и Теслићу.
