Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

Извор:

АТВ

03.12.2025

17:27

Коментари:

0
Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ако су, према ријечима Кристијана Шмита, он и такозвани Савјет за имплементацију мира (ПИК) договорили шта су наредни кораци које БиХ мора предузимати, онда је јасно да БиХ нису потребни ни избори, ни институције, ни унутрашњи политички дијалог, изјавила је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Онда БиХ и након 30 година, према виђењу страних управника, а супротно Дејтонском споразуму, наставља да буде колонија у којој и креирање планова и њихово провођење лежи у рукама странаца, за које у БиХ није на изборима гласао нити један гласач, како у Републици Српској, тако и у Федерацији БиХ", рекла је Цвијановић.

Она је објавила на "Иксу" да, ипак, није тачно да досадашње акције Кристијана Шмита уживају подршку свих страних актера, ма како се он трудио да то тако прикаже.

Румуни разнијели украјински дрон

Свијет

Румунија разнијела украјински дрон, објављен снимак

Шмита је данас, након засједања ПИК-а, изјавио да су на сједници договорени наредни кораци, а неки од њих су, како је рекао, питања "државног" буџета за идућу годину, "државне" имовине и увођење технологија у изборне процесе који ће обезбиједити интегритет и транспарентност.

Упитан да ли САД подржавају ОХР и позицију високог представника, односно бонска овлаштења, Шмит каже да може рећи да је од делегације САД добио "поприличну подршку по питању будуће сарадње".

Цвијановић је додала да власт треба вратити демократским институцијама, успоставити истинску владавину права и признати да се БиХ може одржати дијалогом и вољом конститутивних народа, а не неконтролисаном страном интервенцијом.

Коментаришући дио заједничке изјаве такозваног Савјета за имплементацију мира (ПИК), у коме су позвали на провођење реформи за јачање суверенитета БиХ, Цвијановићева је навела да се то "једино може постићи тако што ће се распустити ПИК, Кристијан Шмит вратити кући, те укинути тзв. Бонска овлаштења, која су кориштена за неуставну централизацију и одржавање модела колонијалне управе у БиХ".

"Суверенитет ће онда бити ту, у супротном све је фразеологија или пригодан одабир ријечи без стварне суштине", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Таг:

Жељка Цвијановић

