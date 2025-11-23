Рада Манојловић открила истину о љубавној вези са својим возачем

Извор:
Прије годину дана се у медијима појавила информација да је пјевачица Рада Манојловић започела везу са својим возачем.
Како ју је возач пратио у стопу на свим наступима, многи су претпоставили да између њих двоје има нешто више од пуког пословног односа, али се Рада до данас није изјашњавала на ту тему.
“Возач ме вози годинама већ, до зоре се возимо, даноноћно. Ту је он дуго, супер се слажемо, супер се возимо, он ме вози најбоље од свих”, прокоментарисала је Рада на себи својствен начин у Гранд Специјалу.
Иако није жељела да призна везу, водитељка Весна Милановић наговијестила је да сви знају истину.
“Само је потребно да нам кажеш истину али ти не желиш”, рекла је Весна на шта је Рада одговорила:
“Да, да, мислим мени је довољно да ви знате. Паметном човеку је и комарац музика, неке ствари су очигледне”.
С обзиром да је за одговор на ово питање добила највећи аплауз од публике, Рада је кратко изјавила:
“Ево видите да је и публици најважније да сам ја срећна. А то како он изгледа, ко је, како се зове, и како вози, то није важно”.
