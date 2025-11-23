Logo

Рада Манојловић открила истину о љубавној вези са својим возачем

Извор:

Гранд

23.11.2025

17:45

Коментари:

0
Рада Манојловић открила истину о љубавној вези са својим возачем

Прије годину дана се у медијима појавила информација да је пјевачица Рада Манојловић започела везу са својим возачем.

Како ју је возач пратио у стопу на свим наступима, многи су претпоставили да између њих двоје има нешто више од пуког пословног односа, али се Рада до данас није изјашњавала на ту тему.

“Возач ме вози годинама већ, до зоре се возимо, даноноћно. Ту је он дуго, супер се слажемо, супер се возимо, он ме вози најбоље од свих”, прокоментарисала је Рада на себи својствен начин у Гранд Специјалу.

Darko Lazic

Сцена

Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

Иако није жељела да призна везу, водитељка Весна Милановић наговијестила је да сви знају истину.

“Само је потребно да нам кажеш истину али ти не желиш”, рекла је Весна на шта је Рада одговорила:

“Да, да, мислим мени је довољно да ви знате. Паметном човеку је и комарац музика, неке ствари су очигледне”.

С обзиром да је за одговор на ово питање добила највећи аплауз од публике, Рада је кратко изјавила:

“Ево видите да је и публици најважније да сам ја срећна. А то како он изгледа, ко је, како се зове, и како вози, то није важно”.

Подијели:

Таг:

Рада Манојловић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

Сцена

Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

1 ч

0
Сандра Јанковић, такмичарка Звезда Гранда

Сцена

Такмичарка Звезда Гранда пала на бину - разлог је заправо сјајан

2 ч

0
Огласио се Аца Лукас након хапшења: Нису смјели да ме пусте у хотел да спавам

Сцена

Огласио се Аца Лукас након хапшења: Нису смјели да ме пусте у хотел да спавам

8 ч

0
Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

Сцена

Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Како хормони утичу на кожу: Шта свака жена треба знати

18

29

Брзом реакцијом грађана и полиције пронађено двоје нестале дјеце у Бањалуци

18

12

Ко пије српску ракију: Највећи извоз жестоких пића из Србије у Хрватску

18

10

Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

17

57

Да ли сте међу изабранима? Ове знакове чека пет моћних година живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner