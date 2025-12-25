Logo
Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

25.12.2025

10:34

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У склопу предмета "Коверта", истражиоци МУП-а Кантона Сарајево ухапсили су декана Стоматолошког факултета Мухамеда Ајановића и главну просвјетну инспекторицу Кантоналне управе за инспекцијске послове Далилу Хакаловић.

То је саопштено из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, одакле су додали да је хапшење изведено по налогу поступајућег тужиоца.

Ајановића терете за злоупотребу положаја или овлаштења, примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, а Хакаловићеву терете за злоупотребу положаја или овлаштења које су осумњичени предузимали као саизвршиоци.

Такође, истрагом су обухваћене и министр за науку, високо образовање и младе КС Адна Месиховић и помоћница министрице Џенита Витешкић које терете за злоупотребу положаја или овлаштења.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

"Предмет истраге Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево се односи на више радњи које је подузимао Мухамед Ајановић заједно са Далилом Хакаловић, Адном Месиховић и Џенитом Витешкић, како би себи осигурао незаконито продужење мандата, затим користио своје пријатељске везе са Месиховић, Витешкић и Хакаловић, како би преко њих осигурао доношење потребних мишљења и инструкција од стране Министарства, а које су му омогућавале нерасписивање конкурса за избор декана и остајање на функцији, све до доношења измјена и допуна Статута Универзитета у Сарајеву којим би му се омогућиле нове мандатне функције декана", навели су из Тужилаштва.

