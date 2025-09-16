Logo
Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

СРНА

16.09.2025

07:35

Фото: АТВ

Једно лице повријеђено је јутрос у саобраћајној незгоди у мјесту Враца на регионалном путу Кула-Бистрица, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

Из полиције су рекли да се саобраћајна незгода догодила око 5.30 часова и да је учествовало једно возило.

Ауто-мото савез Републике Српске саопштио је да је због тешке саобраћајне незгоде на регионалном путу Кула-Бистрица у мјесту Враца саобраћај је потпуно обустављен до завршетка полицијској увиђаја.

До завршетка полицијског увиђаја возачи могу користити саобраћајницу кроз Сарајево.

Саобраћајна незгода

