Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција

Једно лице повријеђено је јутрос у саобраћајној незгоди у мјесту Враца на регионалном путу Кула-Бистрица, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Из полиције су рекли да се саобраћајна незгода догодила око 5.30 часова и да је учествовало једно возило.
Ауто-мото савез Републике Српске саопштио је да је због тешке саобраћајне незгоде на регионалном путу Кула-Бистрица у мјесту Враца саобраћај је потпуно обустављен до завршетка полицијској увиђаја.
До завршетка полицијског увиђаја возачи могу користити саобраћајницу кроз Сарајево.
