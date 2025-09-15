15.09.2025
Русија треба да тежи да буде испред динамике глобалне економије, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом, већ да тежимо да будемо испред њене динамике откључавањем сопственог потенцијала у индустрији, регијама и територијама, развијањем веза са страним партнерима кроз широко увођење напредних технологија и развој нових перспективних области савремене економије", рекао је Путин на састанку о економским питањима.
Он је истакао да је руски буџет за наредне три године осмишљен за рјешавање садашњих и будућих развојних задатака.
"Очигледно је да стабилност јавних финансија и провођење планираних пројеката и програма директно зависе од стања ствари у руској економији", додао је руски предсједник.
Он је нагласио да је неопходно повезати мјере буџетско-пореске и монетарне политике и прилагодити их да би се стимулисао економски раст.
Путин је рекао да мјере за смањење инфлације у Русији показују резултате.
