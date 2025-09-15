Logo
Large banner

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

15.09.2025

17:25

Коментари:

0
Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Русија треба да тежи да буде испред динамике глобалне економије, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом, већ да тежимо да будемо испред њене динамике откључавањем сопственог потенцијала у индустрији, регијама и територијама, развијањем веза са страним партнерима кроз широко увођење напредних технологија и развој нових перспективних области савремене економије", рекао је Путин на састанку о економским питањима.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Ухапшен убица из Обреновца!

Он је истакао да је руски буџет за наредне три године осмишљен за рјешавање садашњих и будућих развојних задатака.

"Очигледно је да стабилност јавних финансија и провођење планираних пројеката и програма директно зависе од стања ствари у руској економији", додао је руски предсједник.

Он је нагласио да је неопходно повезати мјере буџетско-пореске и монетарне политике и прилагодити их да би се стимулисао економски раст.

Путин је рекао да мјере за смањење инфлације у Русији показују резултате.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner