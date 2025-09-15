Logo
Large banner

Ухапшен убица из Обреновца!

Извор:

Телеграф

15.09.2025

17:20

Коментари:

0
Ухапшен убица из Обреновца!
Фото: Društvene mreže

Полиција је ухапсила Срђана П.,који је осумњичен је да је најприје претукао мушкарца у околини Обреновца, запалио му кућу а потом колима ударио његовог сина Игора Ј. који је погинуо на лицу мјеста.

Њега је полиција лоцирала у околини Уба након чега је и ухапшен, преноси Курир.

Према првим информацијама, осумњичени мушкарац је најприје дошао до куће мушкарца, из околине Обреновца, гд‌је га је тукао, а потом му је запалио кућу.

Како се сумња, осумњичени је сјео у аутомобил и успут налетио на сина пребијеног човјека, који се кретао на бициклу, те га је прегазио колима и усмртио.

Он је ухапшен након пет сати, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Obrenovac

хапшење

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner