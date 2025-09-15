Ухапшен убица из Обреновца!

Извор:
Телеграф
15.09.2025
17:20
Полиција је ухапсила Срђана П.,који је осумњичен је да је најприје претукао мушкарца у околини Обреновца, запалио му кућу а потом колима ударио његовог сина Игора Ј. који је погинуо на лицу мјеста.
Њега је полиција лоцирала у околини Уба након чега је и ухапшен, преноси Курир.
Према првим информацијама, осумњичени мушкарац је најприје дошао до куће мушкарца, из околине Обреновца, гдје га је тукао, а потом му је запалио кућу.
Како се сумња, осумњичени је сјео у аутомобил и успут налетио на сина пребијеног човјека, који се кретао на бициклу, те га је прегазио колима и усмртио.
Он је ухапшен након пет сати, преноси Телеграф.
