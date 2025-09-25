Додик: Долазак Марте Кос представља чин понижења свих народа у БиХ

Извор:
АТВ
25.09.2025
13:32
Коментари:2
Предсједник Републике Српске, Милорад Додик поручио је на ''Иксу'', да долазак Марте Кос у Сарајево представља чин понижења свих народа који живе у БиХ и охрабрење за деструктивно дјеловање бошњачке муслиманске политичке елите.
''Кос се по обичају понијела пристрасно. Наступала је не као неутралан гост, већ као портпарол бошњачке муслиманске политике. Њена реторика је подстицај подјелама и раздорима. Подршка пропалој и немогућој политици унитаризације и доминације Бошњака муслимана над Србима и Хрватима, хришћанима'', рекао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Марта Кос недавно изјавила да је Украјина "зрела за отварање преговора са ЕУ", сама је, без ичије помоћи, нацртала нову визит карту: комесарка за Шмита и дубоку државу, поручио је Додик.
''Да ствар буде апсурднија - говори о "европским вриједностима" док истовремено гура земљу која је у рату, најкорумпиранију у Европи, у наводну интеграцију. Какву то поруку шаље? Да рат и корупција више нису препрека, али су Срби - који бране сопствену аутономију, Устав, законе у БиХ и поштују Дејтон - проблем'', јасан је Додик.
Парадокс је потпун јер држи предавања о владавини права док истовремено подржава могућност да један неизабрани појединац намеће законе и вољу, додао је.
''Први Нијемац који то ради још од оног што је завршио у берлинском бункеру 1945. године. Кад Кос говори о "правној држави", заправо мисли на државу у којој је право оно што кажу Шмит и бриселска бирократија'', казао је Додик.
Додаје да је БиХ замишљена као "мала ЕУ", пројекат компромиса и договора.
''Умјесто да постане симбол европског успјеха, претворена је у експеримент дубоке државе која хоће од БиХ да направи муслиманску државу на повоцу - терен за геополитичке игре и експлоатацију, простор на коме би они враћали непожељне мигранте из својих земаља'', истакао је Додик.
Поручује да Нијемце на овим просторима од почетка занима само једно.
''Нијемце овдје, уосталом, од почетка занима само једно - ресурси. Све је било питање имовине. Е па како Баварац Шмит неће наћи никога да природне ресурсе Слободне државе Баварске преда Савезној држави Њемачкој, тако неће наћи ни Србина који ће му предати наше ријеке, шуме и рудна богатства макар судили нас милион, једног по једног. Ћорава вам посла'', јасан је Додик.
Наглашава да Република Српска на то неће пристати.
''Она је пионир буђења народа и политике здравог разума - исти онај талас суверенизма и повратка стварним демократским вриједностима који данас захвата Европу и свијет. То што данас говори Бањалука, сутра ће говорити многи европски градови који се буде из илузије бриселске непогрешивости'', поручио је Додик.
Додаје да зато Република Српска неће примати лекције ни од кога - поготово не од бирократа који су европској цивилизацији дали мање него што су Срби дали у својим историјским борбама и страдањима.
''Српски народ је европској идеји слободе и хуманизма подарио више крви и жртава него што су словеначки бирократи оставили трага у свим германским империјама заједно. Ми смо дио европске цивилизације - али слободни, усправни и своји'', закључио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
