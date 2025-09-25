Logo

Зоран Стевановић поднио оставку, Сандри Еркић додијељен мандат

Централна изборна комисија је донијела одлуку о престанку мандата Зорану Стевановићу након што је Стевановић поднио оставку на мјесто посланика у НСРС због преузимања дужности министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.

Навели су да је Стевановић поднио оставку због избора на неспојиву функцију.

- Потврђена је вјеродостојност оставке Зорана Стевановића, а мандат је додијељен сљедећој на листи СНСД-а, Сандри Еркић - истакли су из ЦИК-а.

