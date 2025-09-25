Зоран Стевановић поднио оставку, Сандри Еркић додијељен мандат

Извор:
АТВ
25.09.2025
11:24
Коментари:0
Централна изборна комисија је донијела одлуку о престанку мандата Зорану Стевановићу након што је Стевановић поднио оставку на мјесто посланика у НСРС због преузимања дужности министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.
Навели су да је Стевановић поднио оставку због избора на неспојиву функцију.
Република Српска
Николина Шљивић напушта Клуб ДНС-НПС
- Потврђена је вјеродостојност оставке Зорана Стевановића, а мандат је додијељен сљедећој на листи СНСД-а, Сандри Еркић - истакли су из ЦИК-а.
Република Српска
Сандра Еркић нови посланик
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
14
13
10
13
00
Тренутно на програму