Куда иде вода из гатачког водовода? Питању је које деценијама мучи становнике ове херцеговачке општине. Трули систем, попуцале цијеви и љетна суша, комбинација је која Гачане оставља жедне.
Зашто проблем водоснабдијевања деценијама мучи Гацко и постоји ли коначно рјешење то су питања о којима смо били договорили разговор са директорком Водовода, Наташом Андрић. Међутим, она је у посљедњем тренутку одлучила да одустане
Али Гачани неодустају од жеље за питком водом. Јер знају, да воде у овом крају не фали. Честе љетне рестрикције остављају читава насеља и села данима без капи.
"Нема, криза највећа. Посадиш башту, забрана, увијек неке контроле, велика казна, а народ мора живјети",
"Има колико година платили смо да дође вода, међутим то је тако остало и никад није дошла вода",
"Ја ту станујем, имам проблема, али не као код других људи, по селима и у Зечицама"
"Слабо се води рачуна о снабдијевању и то је то", коментари су грађана.
Сналазе се Гачани како знају и умију.
"Немам градски водовод, није никад ни постојао. Ми имамо природну воду, сами смо то урадили, неких 2,5 километра. То су урадили сељани", неки су од коментара грађана.
И ту није крај гатачким водоводним мукама. Политичка превирања, пребацивања одговорности с једних на друге, Гачане ће опет скупо коштати. Пројекат доградње изворишта Вратло почео 2018, прекинут 3 године касније, сада је завршио на суду.
"Извођач радова Бук промет 2022 године тужио је општину Гацко. Сада се спор води код надлежног суда у Требињу, и ми страхујемо да тај спор можемо да изгубимо. Конкретно у овом случају у новембру нам истиче исплата камате ЕБДеу, кредит од 2,5 милиона, почећемо у 2026 години да отплаћујемо комплетан износ", рекао је Вукота Говедарица, начелник општине Гацко.
Како сада ствари стоје, спор са извођачем могао би општину Гацко коштати милионске износе. Али ти милиони неће Гачанима донијети воду. Донијеће нове кредите, дуговања и још једно љето без капи воде
