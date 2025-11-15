Минић: Обећано – испуњено

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство што се приводе крају радови на адаптацији најдуже улице у Шамцу.
- Срећан сам што видим да се радови на адаптацији најдуже улице у мом Шамцу, која је у надлежности `Путева Републике Српске`, приводе крају. Обећано, испуњено. Идемо даље - написао је Минић на Иксу.
Срећан сам што видим да се радови на адаптацији најдуже улице у мом Шамцу, која је у надлежности Путева РС, приводе крају. Обећано, испуњено.— Саво Минић (@minic_savo) November 15, 2025
Идемо даље. pic.twitter.com/4Lbfy9dCoA
