Минић: Обећано – испуњено

Извор:

АТВ

15.11.2025

13:01

Savo Minic Vlada Republike Srpske
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство што се приводе крају радови на адаптацији најдуже улице у Шамцу.

- Срећан сам што видим да се радови на адаптацији најдуже улице у мом Шамцу, која је у надлежности `Путева Републике Српске`, приводе крају. Обећано, испуњено. Идемо даље - написао је Минић на Иксу.

Таг:

Саво Минић

