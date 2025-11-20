Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

Извор:
Главни специјални тужилац Црне Горе Владимир Нововић изјавио је да је Црној Гори шверцом цигарета нанесена штета већа од 75 милиона евра.
- Заплијењено је око 100.000 пакета цигарета у периоду између јесени прошле и јесени ове године - рекао је Нововић на Форуму владавине права о борби против корупције и криминала.
Он је навео да је подигнуто 19 оптужница против 105 особа.
