Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

СРНА

20.11.2025

17:22

1
Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

Главни специјални тужилац Црне Горе Владимир Нововић изјавио је да је Црној Гори шверцом цигарета нанесена штета већа од 75 милиона евра.

- Заплијењено је око 100.000 пакета цигарета у периоду између јесени прошле и јесени ове године - рекао је Нововић на Форуму владавине права о борби против корупције и криминала.

Он је навео да је подигнуто 19 оптужница против 105 особа.

Црна Гора

Шверц цигарета

