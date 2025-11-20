Logo
Large banner

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Извор:

Јутарњи.хр

20.11.2025

11:29

Коментари:

0
Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника
Фото: TANJUG/HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

Због пожара у небодеру Вјесника ухапшена је једна млађа особа, објавили су из Полицијске управе загребачке.

Како неслужбено сазнаје Јутарњи лист, једна малољетна особа јавила се полицији и испричала да је са групом млађих особа била у згради Вјесника критичне вечери.

Рекла је да су се хтјели попети на врх небодера, али су на задњим катовима спратовима наишли на закључана врата па нису могли даље.

neboder požar zagreb

Регион

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Како се додаје, један младић из групе, у једном је тренутку почео палити картоне, а ватра се убрзо проширила.

Тада су се сви, испричала је наводно та особа полицији, разбјежали и напустили зграду Вјесника.

Поменути медиј наводи да се ради махом о малољетним особама у доби од око 16 и 17 година који наводно живе у близини Вјесника.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција испитује двоје младих због пожара у Вјеснику

20 ч

0
Поново гори Вјесников небодер

Регион

Поново гори Вјесников небодер

2 д

0
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

Регион

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

2 д

0
Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Регион

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

5 ч

0

Више из рубрике

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Регион

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

5 ч

0
Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

Регион

Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

6 ч

0
Hrvatska policija

Регион

Хрватска: Ухапшен бивши директор психијатрије због корупције

7 ч

0
Мајка Андреја Лазарова сломљена након суђења: "Адвокати су нас поново убили!"

Регион

Мајка Андреја Лазарова сломљена након суђења: "Адвокати су нас поново убили!"

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner