Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Извор:
Јутарњи.хр
20.11.2025
11:29
Коментари:0
Због пожара у небодеру Вјесника ухапшена је једна млађа особа, објавили су из Полицијске управе загребачке.
Како неслужбено сазнаје Јутарњи лист, једна малољетна особа јавила се полицији и испричала да је са групом млађих особа била у згради Вјесника критичне вечери.
Рекла је да су се хтјели попети на врх небодера, али су на задњим катовима спратовима наишли на закључана врата па нису могли даље.
Регион
Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника
Како се додаје, један младић из групе, у једном је тренутку почео палити картоне, а ватра се убрзо проширила.
Тада су се сви, испричала је наводно та особа полицији, разбјежали и напустили зграду Вјесника.
Поменути медиј наводи да се ради махом о малољетним особама у доби од око 16 и 17 година који наводно живе у близини Вјесника.
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Регион
7 ч1
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму