Ваздух у Сарајеву јутрос изразито нездрав, избјегавати боравак напољу

20.11.2025

09:22

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух у Сарајеву јутрос је нездрав па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Сарајеву 167.

Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу.

Нездрав ваздух, Бањалука

Друштво

Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва у Тузли са индексом 140, Травнику 109 и Високом са индексом квалитета 106.

Ваздух је умјерено загађен у Зеници са индексим 83, Какњу 81, Маглају 64 и Мостару 55.

bl vazduh

Бања Лука

'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Сарајево

zagađenje vazduha

