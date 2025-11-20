Влада преузима изградњу приступних саобраћајница: Путеви у наредних 60 дана

Извор:
АТВ
20.11.2025
12:39
Коментари:1
Приступни путеви до моста у Чесми у Бањалуци биће завршени у наредних 60 дана, а посао ће преузети Влада Републике Српске.
"Приступни путеви до моста у Чесми у Бањалуци биће завршени у наредних 60 дана, а посао ће преузети Влада Републике Српске", рекао је премијер Саво Минић.
Мост су обишли предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, вршилац дужности директора предузећа Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић и предсједник НСРС Ненад Стевандић.
"Желимо превазићи све неспоразуме и подјеле. За 60 дана приступни путеви ће бити у функцији", рекао је Стевановић.
Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора ЈП "Путеви Републике Српске", истакао је да су радови на мосту завршени прије 10 дана.
"Данас смо дошли да обиђемо завршене радове на мосту у Чесми", рекао је он и додао да је мост дуг 175 м и вриједан 6,6 милиона КМ.
