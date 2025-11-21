Стевандић: Полиција Српске чврст гарант мира

Извор:
СРНА
21.11.2025
11:23
Република Српска је поносна на своју полицију, која је чврст гарант мира, владавине права и безбједности грађана, истакао је предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.
"Полиција Републике Српске је једна од најбоље организованих и најпрофесионалнијих полиција у региону", навео је Стевандић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске Светог архангела Михаила.
Он је додао да је обиљежавање крсне славе прилика да се са посебним пијететом присјети припадника полиције погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, који су живот уградили у темеље Републике Српске, али и искаже дубоко поштовање и захвалност рањеним припадницима.
"У увјерењу да ћете и у будућности бити снажни чувари уставне позиције Републике Српске, мира, реда и безбједности, још једном вам честитам крсну славу, са жељом да Аранђеловдан прославите у миру, добром здрављу и професионалном успјеху", закључио је Стевандић.
Стевандић је честитку упутио ресорном министру Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.
