Стевандић: Полиција Српске чврст гарант мира

Извор:

СРНА

21.11.2025

11:23

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Република Српска је поносна на своју полицију, која је чврст гарант мира, владавине права и безбједности грађана, истакао је предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.

"Полиција Републике Српске је једна од најбоље организованих и најпрофесионалнијих полиција у региону", навео је Стевандић у честитки поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске Светог архангела Михаила.

Он је додао да је обиљежавање крсне славе прилика да се са посебним пијететом присјети припадника полиције погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату, који су живот уградили у темеље Републике Српске, али и искаже дубоко поштовање и захвалност рањеним припадницима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

"У увјерењу да ћете и у будућности бити снажни чувари уставне позиције Републике Српске, мира, реда и безбједности, још једном вам честитам крсну славу, са жељом да Аранђеловдан прославите у миру, добром здрављу и професионалном успјеху", закључио је Стевандић.

Стевандић је честитку упутио ресорном министру Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима МУП-а.

Ненад Стевандић

Дејтонски споразум

МУП Републике Српске

