Репертоар Народног позоришта Републике Српске за октобар

29.09.2025

Репертоар Народног позоришта Републике Српске за октобар

Љубитеље позоришне умјетности током октобра очекује богат програм у Народном позоришту Републике Српске.

На Великој сцени публика ће моћи погледати представе „Разбијени крчаг“ Хајнриха фон Клајста и „Мајстори, мајстори“ Горана Марковића, док ће 18. октобра премијерно бити изведена представа „Шине“ у режији Милене Марковић. Ова представа биће поновљена и 30. и 31. октобра. У оквиру концертног циклуса Симфонијског оркестра НПРС биће одржан и концерт „Серенада за… острво“ 28. октобра.

На сцени „Петар Кочић“ играће популарна представа „Челичне магнолије“ Роберта Харлинга (1. и 2. октобра), „Арапска ноћ“ Роланда Шимелпфенига (4. октобра), „Ни риба ни месо“ Ф. К. Креца (10. октобра), те „Кућа“ Небојше Илића (22. и 29. октобра).

Репертоар НПРС - октобар 2025
Narodno pozorište Republike Srpske

