Како се на природан начин ријешити смрдибуба

Извор:
Јутарњи.хр
25.10.2025
10:57
Коментари:0
Тако су ових дана неизбјежни сусрети с једним од најнеугоднијих 'гостију' – смрдљивих мартина. Посвуда су, а иако нису опасни, њихова присутност зна бити крајње иритантна, поготово кад их се дотакне или, још горе, нехотично згњечи – тада испуштају свој познати, неугодан мирис који се тешко уклања и задржава се у зраку сатима.
Све више грађана дијели фрустрације везане уз ове инсекте на друштвеним мрежама, коментаришућу како је инвазија смрдљивих мартина заправо постала прави сезонски проблем.
Једна од најучинковитијих метода борбе против смрдљивих мартина јест и једна од најједноставнијих: кућни спреј од детерџента и бијелог сирћета. Ријеч је о рецепту који можете сами направити за мање од двије минуте, са састојцима које сигурно већ имате код куће. И што је најважније – дјелује тренутно.
Занимљивости
Шта је јапанска техника испијања воде?
Ова комбинација дјелује тако да детерџент разбија заштитни слој на тијелу смрдљивог мартина, док сирће додатно појачава учинак и спрјечава њихово даље кретање. Смјеса не оставља неугодан мирис у простору, а нешкодљива је за људе, биљке и кућне љубимце.
Припрема је једноставна:
у бочицу за шприцање улијте пола литре топле воде, додајте једну шољицу алкохолног сирћета и пола шољице обичног детерџента за прање посуђа (најбоље оног с благим цитрусним нотама).
Све то добро промућкајте како би се састојци сјединили и спреј је спреман за употребу. Најбољи тренутак за третман је рано ујутру или навече, када су смрдљиви мартини највише активни.
Треба попрскати мјеста на којима се окупљају – оквире прозора, углове тераса, вањске зидове у близини свјетла те све тамне и топле површине које им одговарају као заклон. У случају да их примијетите у кући или стану, довољно их је попрскати и након неколико секунди покупити папирнатом марамицом без неугодног мириса, који би иначе остао да сте их згњечили, те их избацити у природу.
Они који се овом методом користе већ годинама тврде да је разлика видљива готово одмах: смањен број смрдљивих мартина, лакше одржавање простора и осјећај контроле без потребе за хемијским третманима или позивањем дератизатора. Додатна предност је што ова смјеса дјелује и као превенција, јер смрдљиви мартини памте мјеста гдје им 'не иде' и ријетко се враћају тамо гдје су већ доживјели неугодно искуство, преноси Јутарњи.хр.
Уз свакодневно прскање критичних зона, из куће/стана ћете иселити нежељене сустанаре. Многи који су прије користили разне скупе спрејеве из трговина сада се враћају овом рецепту јер је јефтин, учинковит и еколошки прихватљив.
Савјети
13 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму