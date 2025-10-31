Лејкерси се продају за 10 милијарди долара

Извор:
НБА лига одобрила да нови власник постане Марк Волтерс
НБА лига и њен управни одбор одобрили су продају већинског дијела у Лос Анђелес Лејкерсима, преносе амерички медији.
Како се наводи, Лејкерси ће бити продати Марку Волтерсу за 10 милијарди долара.
"Марк Волтерс има дугу повезаност са нашим лигама, јер је више од 10 година био мањински власник Лејкерса и главни власник Спаркса у WNBA лиги. Како Марк преузима улогу већинског власника Лејкерса, не сумњам да ће бити сјајан на тој позицији", рекао је комесар НБА лиге Адам Силвер.
Породици Бас, која је посједовала већински удио у клубу, остаће сада 15 одсто у власничкој структури.
Лејкерси су до сада у својој историји освојили 17 титула у НБА лиги.
