Нестваран пораз Партизана!

31.10.2025
Кошаркаши Партизана поражени су у осмом колу Евролиге од Барселоне резултатом 76:78.
Опет се поновило оно што је Партизан мучило прошле сезоне, пораз у неизвјесној завршници.
Водили су црно-бијели скоро цијели меч, имали предност у финишу, али су опет поражени.
Пресудио им је Вил Клејбурн који је при резултату 76:75 за Партизан, погодио тројку са "знака" Партизана на истеку напада. Након тога Партизан је промашио напад и ту је био крај.
У екипи Партизана је Вашингтон био најефикаснији са 21 поен, док је Тајрик Џонс додао 15.
Барсу је предводио Шенгелија са 24 поена, а Клајбур је додао 14.
