Нестваран пораз Партизана!

Извор:

АТВ

31.10.2025

22:52

Нестваран пораз Партизана!
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Партизана поражени су у осмом колу Евролиге од Барселоне резултатом 76:78.

Опет се поновило оно што је Партизан мучило прошле сезоне, пораз у неизвјесној завршници.

Водили су црно-бијели скоро цијели меч, имали предност у финишу, али су опет поражени.

Пресудио им је Вил Клејбурн који је при резултату 76:75 за Партизан, погодио тројку са "знака" Партизана на истеку напада. Након тога Партизан је промашио напад и ту је био крај.

У екипи Партизана је Вашингтон био најефикаснији са 21 поен, док је Тајрик Џонс додао 15.

Барсу је предводио Шенгелија са 24 поена, а Клајбур је додао 14.


КК Партизан

